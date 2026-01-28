Gobierno dejó en firme la extradición de ‘Pipe Tuluá’ hacia Estados Unidos

Alias Pipe Tuluá, el peligroso cabecilla de la banda La Inmaculada, que delinque en el Valle del Cauca y otras regiones del país, será extraditado hacia los Estados Unidos.

Él fue solicitado por una Corte Distrital del estado de Texas, donde es señalado de cometer delitos como concierto para distribuir cocaína, tráfico internacional de estupefacientes y fabricación y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína, hechos imputados en una acusación presentada en septiembre de 2024.

En el recurso, la defensa de ‘Pipe Tuluá’ alegó que la decisión carecía de motivación suficiente y desconocía procesos penales en curso en Colombia, además de invocar el contexto de los acercamientos exploratorios de paz con el grupo armado “La Inmaculada”.

Extradición, imagen de referencia Foto: ImageFX

Sin embargo, el Gobierno concluyó que el acto administrativo estuvo debidamente motivado, contó con concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia y se ajustó a los principios constitucionales del debido proceso y la cooperación internacional.



Asimismo, Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado, explicó que el trámite de extradición de Marín Silva ha acarreado problemas como, por ejemplo, las amenazas a altos directivos del Inpec.

“Se firmó el recurso de reposición para la extradición del señor ‘Pipe Tuluá’; procedemos entonces a notificarle a la Fiscalía General de la Nación para que, en coordinación con el Gobierno americano, se inicie, a más tardar en 15 días, su proceso de extradición al territorio norteamericano”, dijo minJusticia.