En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Gobierno dejó en firme la extradición de ‘Pipe Tuluá’ hacia Estados Unidos

Gobierno dejó en firme la extradición de ‘Pipe Tuluá’ hacia Estados Unidos

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga confirmó que fue negado el recurso de reposición de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, el peligroso líder de la banda la inmaculada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad