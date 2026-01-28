Ni jabón de loza ni detergente: cómo lavar y desinfectar las frutas de forma correcta

Aunque muchas personas asocian las enfermedades transmitidas por alimentos con carnes o productos de origen animal, lo cierto es que frutas y verduras también pueden convertirse en un riesgo para la salud si no se manipulan de forma adecuada.

De acuerdo con datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), cada año cerca de 48 millones de personas se enferman por consumir alimentos contaminados, y una parte importante de estos casos está relacionada con productos frescos.

Expertos advierten que la contaminación puede ocurrir en distintas etapas: desde el cultivo, cuando los alimentos entran en contacto con la tierra, el agua o fertilizantes, hasta después de la cosecha, durante el transporte, almacenamiento o preparación en casa. Incluso una fruta que luce limpia puede tener microorganismos invisibles en su superficie.

Por eso, surge una pregunta frecuente en los hogares: ¿se deben lavar las frutas con jabón o detergente? La respuesta es clara: no. Las autoridades sanitarias recomiendan usar únicamente agua potable, ya que los productos químicos pueden dejar residuos dañinos en los alimentos.



Paso a paso para lavar frutas y verduras correctamente. Foto: Freepik

Cómo lavar las frutas y verduras de forma correcta

La FDA establece una serie de pasos sencillos que ayudan a reducir significativamente el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos:



Lávese las manos durante al menos 20 segundos con agua tibia y jabón antes y después de manipular frutas y verduras. Deseche las partes golpeadas o dañadas, ya que pueden ser focos de bacterias. Enjuague los alimentos bajo un chorro de agua potable, frotándolos suavemente con las manos. No es necesario usar jabón ni desinfectantes comerciales. Lave los productos antes de pelarlos, para evitar que la suciedad pase al interior al usar cuchillos o utensilios. Utilice un cepillo limpio para frutas y verduras de cáscara dura como melones, papas o pepinos. Seque los alimentos con toalla de papel o tela, lo que ayuda a eliminar bacterias que aún puedan estar presentes. En el caso de lechugas o repollos, retire las hojas externas antes de lavarlos.

¿Y cómo almacenarlas?

El lavado correcto no sirve de mucho si los alimentos no se conservan adecuadamente. Los expertos recomiendan guardar las frutas y verduras en el refrigerador a temperaturas iguales o inferiores a los 4 grados centígrados, especialmente aquellas que ya han sido cortadas o vienen listas para consumir.

Además, al momento de comprar, es clave elegir productos que no estén dañados y asegurarse de que los alimentos precortados estén refrigerados o sobre hielo en el punto de venta.

Aunque parezca un detalle menor, lavar correctamente las frutas y verduras puede marcar la diferencia entre una comida segura y una intoxicación alimentaria. Evitar el uso de jabón, detergente o químicos fuertes y optar por agua potable y una limpieza adecuada es la forma más efectiva y segura de proteger a toda la familia.