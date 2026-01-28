En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / Increíble hallazgo sería la prueba reina de la existencia de Jesús, ¿de qué se trata?

Increíble hallazgo sería la prueba reina de la existencia de Jesús, ¿de qué se trata?

Un descubrimiento milenario podría cambiar lo que se sabe sobre Jesús y convertirse en la evidencia histórica sobre su existencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad