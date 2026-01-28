En vivo
Blu Radio  / Economía  / Colombia tiene riesgo de quedarse sin gas suficiente si no crea más capacidad de importación: Cree

Colombia tiene riesgo de quedarse sin gas suficiente si no crea más capacidad de importación: Cree

El estudio, financiado por Andesco, implica que necesitamos capacidad adicional para importar 500 millones de pies cúbicos de gas natural para estar tranquilos y ahuyentar al fantasma del racionamiento.

