Colombia tiene riesgo de quedarse sin gas suficiente si no crea más capacidad de importación: Cree

Colombia tiene un alto riesgo de quedarse sin suficiente gas natural para sus necesidades en 2026 y 2027, a pesar de que exista la posibilidad de importar gas natural a través de la regasificadora de Cartagena, Spec, de acuerdo con un estudio del Centro Regional de Estudios en Energía (CREE).

Los cálculos del CREE apuntan a que en el año 2026 hay al menos un 34 % de probabilidades de tener un déficit de gas, mientras que para el año 2027 las probabilidades aumentan al 53 %. En el peor de los casos (una sequía), la probabilidad de tener faltantes de gas llega al 53 % para 2026 y al 69 % para el año 2027.

El estudio, que se basa en una simulación de probabilidades, apunta que, para estar “tranquilo”, el país necesita construir una o varias plantas de importación que permitan traer unos 500 millones de pies cúbicos por día (una capacidad que supera la que actualmente tiene la planta de Cartagena, Spec).

Hoy hay unos 14 proyectos para importar gas natural en la carrera por llegar primero y, para el Cree, existe el riesgo de que los proyectos no lleguen a tiempo, pero también el dolor de cabeza que implicaría tener más de lo necesario y, por eso, piden reglas claras e incluso incentivos desde el Gobierno, como la posibilidad de que los desarrolladores de los proyectos tengan ingresos garantizados por el Gobierno.



“Yo a usted le quito la incertidumbre de su demanda, sus ingresos; yo le pongo un ingreso que usted puede estar tranquilo ya hoy que lo va a tener y eso le va a permitir a usted cerrar su proyecto y estar tranquilo, pero usted, en compensación por tener ese ingreso regulado, me tiene que dar dos cosas: me tiene que dar libre acceso a su infraestructura, es lo que quiere decir TPA, y vamos a poner unos precios que sean competitivos, que sean eficientes. Usted no es libre en poner los prestigios de precios que le sirvan a los usuarios”, explicó el director del Cree, Tomás González.

El estudio fue financiado por Andesco, el gremio de las compañías de servicios públicos. Para Andesco, lo clave es conseguir un entorno atractivo para que los nuevos proyectos se puedan construir con reglas de juego claras y sin favorecer a nadie en particular.

“Los que han impedido que se apague este país, los que están haciendo las inversiones y los que han hecho el esfuerzo máximo para que no se apague este país son nuestras empresas y nuestros sectores, empresas privadas, públicas; aquí Promigas, TGI, Vanti, todas estas empresas han hecho una labor vital, pero repito, el año entrante, más bien, en ciento noventa y un días y seis horas va a empezar otro nuevo momento donde tendremos que poner, lo repito, sangre, sudor y lágrimas para poder salir de esta encrucijada, volver a darle seguridad al sector y trabajar y recuperar lo que tenemos. Nosotros tenemos el derecho a que Colombia produzca y tengamos el gas colombiano, tenemos todas las fuentes para lograrlo, pero una decisión simplemente ideológica no puede seguir materializando los daños que estamos viviendo en este sector”, aseguró el presidente de Andesco, Camilo Sánchez.