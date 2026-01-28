Muere reconocido chef en accidente aéreo: hay otras cinco víctimas

Un grave accidente aéreo ocurrido durante la noche del domingo dejó como saldo seis personas fallecidas, generando conmoción entre la comunidad.

La aeronave, que intentaba despegar en condiciones climáticas adversas, perdió el control pocos segundos después de iniciar su maniobra, provocando un siniestro fatal que hoy es materia de investigación por parte de las autoridades.

En el segundo balance oficial se confirmó que entre las víctimas se encuentra el reconocido chef Nick Mastrascusa, de 43 años, quien murió en el accidente ocurrido en el estado de Maine, cuando un avión Bombardier Challenger 650 volcó durante el despegue desde una pista cubierta de nieve.

Murió el chef Nick Mastrascusa. Foto: Redes sociales

El vuelo tenía como destino París y despegó alrededor de las 7:46 p. m., pero no logró ganar estabilidad, lo que ocasionó la muerte inmediata de todos sus ocupantes.



🚨A private jet carrying eight people crashed as it was taking off from Bangor International Airport in Maine on Sunday night, according to the Federal Aviation Administration.



The agency said it was a Bombardier Challenger 600 involved in the crash, which occurred around 7:45… pic.twitter.com/hIV0FK3PsO — News.Az (@news_az) January 26, 2026

Las autoridades informaron que, además del chef, fallecieron dos miembros de la tripulación y otros tres pasajeros. Entre ellos figuran Tara Arnold, esposa de un destacado abogado; la organizadora de eventos Shawna Collins, y el piloto Jacob Hosmer. La tragedia ha causado indignación y tristeza en la región, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Mastrascusa se desempeñaba como chef ejecutivo del Kukio Golf and Beach Club en Hawái, donde era ampliamente reconocido por su creatividad culinaria y liderazgo en cocina. Nacido en Montevideo, Uruguay, emigró a los 17 años a Miami con el objetivo de formarse profesionalmente, y más tarde perfeccionó su técnica en la Escuela de Artes Culinarias de Greystones, en California.

Publicidad

Tras conocerse su fallecimiento, su hermana Valeria impulsó una campaña solidaria para apoyar a Natalia, su esposa, y a sus tres hijos de 14, 10 y 7 años, además de cubrir los gastos funerarios. “Nick tocó la vida de muchas personas en nuestra comunidad a través de su generosidad, dedicación y amistad”, expresó.