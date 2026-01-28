En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Muere reconocido chef en accidente aéreo: hay otras cinco víctimas

Muere reconocido chef en accidente aéreo: hay otras cinco víctimas

La tragedia aérea dejó seis muertos, entre ellos un reconocido chef, causando conmoción mientras autoridades investigan las causas del fatal accidente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad