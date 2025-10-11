Caribeña Día hoy, número ganador y resultado sábado 11 de octubre de 2025

El Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos de azar más populares y representativos del Caribe colombiano, conquistando a miles de jugadores por su sencillez, emoción y bajo costo.

Cada tarde, este chance reúne a quienes esperan con ilusión los resultados, convirtiéndose en una tradición cargada de esperanza y alegría en la región. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 11 de octubre de 2025 es el 9022 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9022

Dos últimas cifras: 22

Tres últimas cifras: 022

La quinta: 8

Horario y transmisión

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo, permitiendo que los jugadores sigan los resultados al instante.



Esta cita diaria ya es una costumbre en la región Caribe, donde cada sorteo se vive con entusiasmo, expectativa y la ilusión de ganar.



Modalidades de juego

Uno de los factores que ha impulsado el éxito del Caribeña Día es su amplia variedad de modalidades de apuesta, pensadas para diferentes estilos de juego:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta diversidad, cada sorteo del Caribeña Día se convierte en una nueva oportunidad para la suerte, ofreciendo distintas formas de ganar y mantener viva la emoción.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día destaca por ser un juego accesible y flexible, ideal para cualquier presupuesto.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos, lo que permite participar tanto a jugadores ocasionales como a apostadores frecuentes.

Su facilidad de acceso lo convierte en una de las opciones favoritas para quienes buscan diversión y emoción sin gastar demasiado.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Caribeña Día es un proceso fácil y seguro. Los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su combinación de tradición, accesibilidad y emoción diaria, el Caribeña Día continúa siendo una de las apuestas preferidas en el Caribe colombiano, llevando ilusión y esperanza a miles de hogares cada tarde.