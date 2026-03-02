Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 2 de marzo de 2026

Publicidad
El Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más reconocidos y consultados en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este juego ha fortalecido su reputación gracias a la transparencia en cada sorteo y a la rápida publicación de los resultados oficiales, un aspecto clave para miles de apostadores en el país.
El número ganador del chance Caribeña Día de este el lunes 2 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo se realiza en un horario fijo, lo que permite a los jugadores planear sus apuestas con anticipación:
Lunes a sábado: 4:00 p. m.
Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después. Esta inmediatez en la difusión ha sido fundamental para consolidar la confianza del público y garantizar información oportuna.
El Caribeña Día ofrece varias opciones de juego, adaptadas a distintos presupuestos y estrategias. Estas son las principales modalidades:
Cada modalidad ofrece premios diferentes, que varían según el nivel de precisión y el valor apostado.
Uno de los principales atractivos de este chance es su accesibilidad económica. Los montos permitidos facilitan la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.
Este rango permite que más personas puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.
Para reclamar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar la documentación requerida.