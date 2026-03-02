Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 2 de marzo de 2026

El Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más reconocidos y consultados en Colombia. Operado por Apuestas La Caribeña, este juego ha fortalecido su reputación gracias a la transparencia en cada sorteo y a la rápida publicación de los resultados oficiales, un aspecto clave para miles de apostadores en el país.



Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 2 de marzo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este el lunes 2 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo se realiza en un horario fijo, lo que permite a los jugadores planear sus apuestas con anticipación:

Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después. Esta inmediatez en la difusión ha sido fundamental para consolidar la confianza del público y garantizar información oportuna.



Modalidades de apuesta disponibles

El Caribeña Día ofrece varias opciones de juego, adaptadas a distintos presupuestos y estrategias. Estas son las principales modalidades:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes, que varían según el nivel de precisión y el valor apostado.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de este chance es su accesibilidad económica. Los montos permitidos facilitan la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Este rango permite que más personas puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Para reclamar un premio, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar la documentación requerida.



Documentos básicos:

Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos adicionales según el monto del premio: