Caribeña Día resultado del último sorteo hoy domingo 10 de agosto de 2025

El chance Caribeña Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares en Colombia, que cada tarde reúne a miles de apostadores con la esperanza de ganar grandes premios. Este sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y su popularidad se mantiene gracias a la sencillez y flexibilidad que ofrece para jugar.

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 10 de agosto de 2025 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

¿Cómo se juega el Chance Caribeña Día?

El juego ofrece varias modalidades que aumentan las oportunidades de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras exactas en orden.

acertar las cuatro cifras exactas en orden. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden correcto.

acertar las dos últimas cifras en orden correcto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Desde 2025, se añadió la opción de la quinta balota o número adicional, que permite incrementar las ganancias al combinarse con otros aciertos.



Valor de las apuestas

El chance Caribeña Día destaca por su accesibilidad, con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo la participación tanto de jugadores ocasionales como frecuentes.



¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar ciertos documentos, que varían según el monto obtenido, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario):

