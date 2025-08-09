Caribeña Día resultado del último sorteo hoy sábado, 9 de agosto de 2025

El chance Caribeña Día es uno de los juegos de azar más populares y tradicionales en Colombia, que cada tarde reúne a miles de apostadores con la esperanza de ganar grandes premios. Este sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y su emoción se mantiene vigente gracias a la sencillez y flexibilidad que ofrece.
El sorteo de Caribeña Día se lleva a cabo a las 4:00 p. m., de lunes a sábado. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de la transmisión, permitiendo a los jugadores verificar si su número fue el ganador de manera rápida y sencilla.
El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 9 de agosto de 2025 es el 9777. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
- Número ganador: 9777
- Dos últimas cifras: 77
- Tres últimas cifras: 777
- La quinta: 8
¿Cómo se Juega el Chance Caribeña Día?
El juego cuenta con varias modalidades que aumentan las opciones de ganar, dependiendo del número de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras exactas en el orden correcto.
- Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.
- Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra o uña: acertar la última cifra.
Desde 2025, se incluyó la modalidad de la “quinta balota” o “número adicional”, que permite incrementar las ganancias al combinarse con otros aciertos.
Valor de las apuestas
El chance Caribeña Día destaca por la flexibilidad en el valor de las apuestas, que pueden variar entre $500 y $25.000 pesos. Esta accesibilidad permite que tanto jugadores ocasionales como frecuentes participen con comodidad.
Reclamación de premios
Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar ciertos documentos que varían según el monto obtenido, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario):
- Documentos básicos (para cualquier premio): tiquete original sin enmendaduras, documento de identidad original y fotocopia legible del mismo.
- Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
- Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe presentar el Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.
- Premios superiores a 182 UVT: se deben entregar los documentos anteriores junto con una certificación bancaria expedida en los últimos 30 días. El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.