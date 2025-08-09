Caribeña Día resultado del último sorteo hoy sábado, 9 de agosto de 2025

El chance Caribeña Día es uno de los juegos de azar más populares y tradicionales en Colombia, que cada tarde reúne a miles de apostadores con la esperanza de ganar grandes premios. Este sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y su emoción se mantiene vigente gracias a la sencillez y flexibilidad que ofrece.

El sorteo de Caribeña Día se lleva a cabo a las 4:00 p. m., de lunes a sábado. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de la transmisión, permitiendo a los jugadores verificar si su número fue el ganador de manera rápida y sencilla.

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 9 de agosto de 2025 es el 9777. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9777

Dos últimas cifras: 77

Tres últimas cifras: 777

La quinta: 8

¿Cómo se Juega el Chance Caribeña Día?

El juego cuenta con varias modalidades que aumentan las opciones de ganar, dependiendo del número de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras exactas en el orden correcto.

acertar las cuatro cifras exactas en el orden correcto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Desde 2025, se incluyó la modalidad de la “quinta balota” o “número adicional”, que permite incrementar las ganancias al combinarse con otros aciertos.



Valor de las apuestas

El chance Caribeña Día destaca por la flexibilidad en el valor de las apuestas, que pueden variar entre $500 y $25.000 pesos. Esta accesibilidad permite que tanto jugadores ocasionales como frecuentes participen con comodidad.



Reclamación de premios

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar ciertos documentos que varían según el monto obtenido, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario):

