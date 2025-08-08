Caribeña Día resultado del último sorteo hoy viernes, 8 de agosto de 2025

La emoción del chance volvió a encenderse con el sorteo de Caribeña Día, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en Colombia. Cada tarde, miles de apostadores ponen a prueba su suerte con la ilusión de llevarse un premio.

Este popular sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. y permite participar con apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Para ganar, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial.

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 8 de agosto de 2025 es el EN MINUTOS ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el juego incorporó la modalidad de “quinta balota” o “número adicional”, que brinda la oportunidad de aumentar las ganancias si se acierta en combinación con otras cifras.



Horario de Caribeña Día

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y los resultados pueden consultarse pocos minutos después de su transmisión oficial.



Cómo se juega el chance Caribeña Día

Caribeña Día ofrece varias modalidades para aumentar las posibilidades de ganar, dependiendo de cuántas cifras se acierten y en qué orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acierta las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acierta las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acierta las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acierta la última cifra.

Valor de las apuestas

Este juego se caracteriza por su flexibilidad en el monto de participación:



Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.

Apuesta máxima por tiquete: $10.000 pesos.

Reclamación de premios

Para recibir un premio, es obligatorio presentar ciertos documentos, que varían según el valor ganado:

Documentos básicos para cualquier monto:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el premio (UVT):

