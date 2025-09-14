Caribeña Día resultado del último sorteo hoy domingo 14 de septiembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares y seguidos en Colombia.

Su atractivo principal radica en la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción que genera la posibilidad de ganar premios significativos cada tarde. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 14 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se juega todos los días después de las 2:30 p.m., y los resultados se publican de inmediato, lo que permite a los apostadores confirmar rápidamente si han ganado.



Modalidades de apuesta

El sorteo ofrece diversas formas de participar, adaptándose a distintos niveles de experiencia y estrategia:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Estas opciones hacen que el Caribeña Día sea ideal tanto para quienes prefieren apuestas simples como para quienes buscan retos más complejos.



Valor de las apuestas

El juego se adapta a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos.

Esto permite que cualquier persona pueda participar con una inversión accesible y aspirar a premios atractivos.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio del Caribeña Día, los jugadores deben presentar documentos básicos y, según el valor del premio (calculado en UVT), cumplir con requisitos adicionales:



Documentos fundamentales:

Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales según el premio:

