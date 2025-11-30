Caribeña Día resultado del último sorteo hoy domingo 30 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha convertido en uno de los sorteos preferidos por los apostadores del Caribe colombiano.

Su trayectoria une tradición, emoción y la expectativa diaria de miles de jugadores que siguen cada sorteo con la esperanza de recibir una buena noticia al finalizar la tarde. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Caribeña Día de hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 30 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su puntualidad, transparencia y reconocimiento lo han convertido en un referente de confianza, especialmente en la región Caribe, donde hace parte de la rutina diaria de miles de jugadores.



Modalidades de juego del Caribeña Día

Una de las claves del éxito de este sorteo es la variedad de formas de apostar, que se ajustan a diferentes estilos y presupuestos. Entre las principales modalidades se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a estas opciones, el Caribeña Día se mantiene como un sorteo dinámico y flexible, ideal para quienes combinan intuición y tradición en cada jugada.