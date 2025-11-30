Caribeña Día resultado del último sorteo hoy domingo 30 de noviembre de 2025

Publicidad
El Caribeña Día se ha convertido en uno de los sorteos preferidos por los apostadores del Caribe colombiano.
Su trayectoria une tradición, emoción y la expectativa diaria de miles de jugadores que siguen cada sorteo con la esperanza de recibir una buena noticia al finalizar la tarde. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 30 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su puntualidad, transparencia y reconocimiento lo han convertido en un referente de confianza, especialmente en la región Caribe, donde hace parte de la rutina diaria de miles de jugadores.
Una de las claves del éxito de este sorteo es la variedad de formas de apostar, que se ajustan a diferentes estilos y presupuestos. Entre las principales modalidades se encuentran:
Gracias a estas opciones, el Caribeña Día se mantiene como un sorteo dinámico y flexible, ideal para quienes combinan intuición y tradición en cada jugada.