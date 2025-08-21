Caribeña Día resultado del último sorteo hoy jueves 21 de agosto de 2025

La Caribeña Día es uno de los chances más reconocidos en Colombia, un juego tradicional que despierta la ilusión de miles de apostadores a diario. Con sorteos constantes y fáciles de seguir, esta lotería continúa siendo una de las favoritas en varias regiones del país.

En este juego, los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Para ganar, las cifras apostadas deben coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Vea aquí la transmisión en vivo del sorteo:

El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves, 21 de agosto de 2025 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde el año 2025, los jugadores también pueden apostar a la quinta balota, un número adicional que incrementa las posibilidades de obtener mayores ganancias si se acierta junto con otras cifras principales.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y los resultados oficiales pueden consultarse poco después de esa hora.

Cómo se juega el chance Caribeña Día

El juego ofrece diferentes modalidades de apuesta que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el sorteo:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

La flexibilidad es una de las características de este chance:

El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero siempre se deben presentar ciertos documentos básicos.

Publicidad

Documentos fundamentales

Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio