Caribeña Día resultado del último sorteo hoy martes 12 de agosto de 2025

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, parte de las loterías tradicionales que han acompañado a miles de apostadores durante años. Sus sorteos diarios despiertan ilusión y expectativa en quienes buscan tentar a la suerte.

En este juego, las apuestas pueden ir desde $500 hasta $25.000 pesos, y para ganar es necesario acertar las cifras en el orden exacto, de izquierda a derecha, según el resultado del sorteo.

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 12 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Además, desde 2025, los jugadores tienen la opción de incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, que ofrece la posibilidad de incrementar las ganancias si se acierta junto con otros números.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días y los resultados están disponibles después de las 2:30 p.m., permitiendo que los jugadores consulten rápidamente si la suerte estuvo de su lado.



Cómo se juega el chance

Este juego cuenta con distintas modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Caribeña Día permite elegir el valor de la apuesta según la preferencia del jugador:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero siempre es necesario presentar los documentos básicos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original, diligenciado sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

