Caribeña Día resultado del último sorteo hoy martes 19 de agosto de 2025

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia, reconocido por su constancia y la ilusión que genera entre los apostadores. Con sorteos diarios, este juego mueve la esperanza de miles de personas que confían en la suerte para alcanzar grandes premios.

Se trata de un juego sencillo en el que los participantes pueden apostar desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números elegidos deben coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 19 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los jugadores también cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, que brinda la posibilidad de incrementar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de la Caribeña Día se lleva a cabo todos los días y sus resultados pueden consultarse después de las 2:30 p.m.



Cómo se juega el chance

El chance Caribeña Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios según la cantidad y el orden de las cifras acertadas:



Cuatro cifras directo o superpleno: Ganar acertando las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El Caribeña Día ofrece flexibilidad para todos los apostadores con un rango accesible en el valor de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Reclamar un premio del Caribeña Día requiere cumplir con algunos requisitos básicos y, dependiendo del monto, presentar documentos adicionales.

Documentos fundamentales (para cualquier premio):



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

