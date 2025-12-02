Caribeña Día resultado del último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

Publicidad
El Caribeña Día se ha posicionado como uno de los sorteos más apreciados por los apostadores del Caribe colombiano. Su trayectoria reúne tradición, emoción y la expectativa diaria de miles de jugadores que siguen cada resultado con la esperanza de recibir buenas noticias en la tarde.
El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 2 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo disponible para todo el país. Su puntualidad, transparencia y reconocimiento lo han convertido en un punto de referencia para los aficionados a las apuestas, especialmente en la región Caribe, donde ya forma parte de la rutina diaria de muchas personas.
La popularidad del Caribeña Día también se debe a la variedad de modalidades que ofrece, pensadas para distintos estilos de juego y presupuestos. Entre las principales opciones se encuentran:
Estas alternativas convierten al Caribeña Día en un sorteo dinámico, flexible y atractivo, ideal para quienes disfrutan combinar intuición, estrategia y tradición en cada jugada.