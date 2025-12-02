Caribeña Día resultado del último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

El Caribeña Día se ha posicionado como uno de los sorteos más apreciados por los apostadores del Caribe colombiano. Su trayectoria reúne tradición, emoción y la expectativa diaria de miles de jugadores que siguen cada resultado con la esperanza de recibir buenas noticias en la tarde.

Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 2 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 2 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo disponible para todo el país. Su puntualidad, transparencia y reconocimiento lo han convertido en un punto de referencia para los aficionados a las apuestas, especialmente en la región Caribe, donde ya forma parte de la rutina diaria de muchas personas.



Modalidades de juego del Caribeña Día

La popularidad del Caribeña Día también se debe a la variedad de modalidades que ofrece, pensadas para distintos estilos de juego y presupuestos. Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas convierten al Caribeña Día en un sorteo dinámico, flexible y atractivo, ideal para quienes disfrutan combinar intuición, estrategia y tradición en cada jugada.