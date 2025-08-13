Caribeña Día resultado del último sorteo hoy miércoles 13 de agosto de 2025

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más reconocidos y tradicionales en Colombia, con sorteos que se realizan todos los días y que mantienen viva la ilusión de miles de apostadores. Su popularidad radica en la emoción de participar con apuestas accesibles y la posibilidad de ganar sumas atractivas.

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, con el objetivo de acertar las cifras exactas del sorteo en el orden en que aparecen, de izquierda a derecha.

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 13 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, se introdujo la opción de incluir una quinta balota o número adicional, una jugada especial que puede incrementar significativamente las ganancias si coincide con otras cifras ganadoras.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se lleva a cabo diariamente y sus resultados pueden consultarse a partir de las 2:30 p.m. Los apostadores pueden seguir la transmisión en vivo para conocer de inmediato si la suerte estuvo de su lado.



Cómo se juega el chance

El juego ofrece diversas modalidades de apuesta, cada una con premios y probabilidades diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

La Caribeña Día es flexible en el valor de sus apuestas:



El monto mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, aunque siempre se deben presentar ciertos documentos esenciales:

Documentos obligatorios para cualquier premio:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto (en UVT):

