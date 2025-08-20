Caribeña Día resultado del último sorteo hoy miércoles 20 de agosto de 2025

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia. Con sorteos diarios, este juego mueve la ilusión de miles de apostadores en todo el país, quienes confían en la suerte para llevarse un premio.

Se trata de una modalidad sencilla y flexible, en la que los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Para ganar, las cifras seleccionadas deben coincidir en estricto orden con el resultado oficial del sorteo.

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 20 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, este juego incluyó la opción de una “quinta balota” o número adicional, que incrementa las posibilidades de obtener un premio mayor si se acierta en combinación con los demás números.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se lleva a cabo todos los días, y los resultados pueden consultarse a partir de las 2:30 p.m.



Cómo se juega el chance

Este juego ofrece diversas modalidades de apuesta, cada una con reglas específicas y diferentes niveles de ganancia:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

La Caribeña Día permite flexibilidad en el valor de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado. Sin embargo, existen documentos básicos que siempre son obligatorios:

Documentos fundamentales



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el premio (basado en UVT)

