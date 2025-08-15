Caribeña Día resultado del último sorteo hoy viernes 15 de agosto de 2025

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, famoso por su tradición y por mantener viva la ilusión de miles de apostadores. Este sorteo se realiza diariamente y permite participar con apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos.

Para ganar, el jugador debe acertar las cifras en el orden exacto, de izquierda a derecha, tal como aparecen en el sorteo oficial.

El número ganador del Caribeña Día de este viernes, 15 de agosto de 2025 es el en minuto.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

¡Felicidades a todos los ganadores! Recuerde verificar el resultado directamente con su vendedor autorizado y confirmar que su tiquete coincida con el número oficial.

Desde 2025, los apostadores también pueden incluir la “quinta balota” o “número adicional”, una jugada opcional que aumenta las ganancias si se acierta junto con otras combinaciones.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y los resultados se pueden consultar a partir de las 2:30 p. m. en los puntos de venta autorizados o en línea.

Cómo se juega el chance

Existen diferentes modalidades para participar, cada una con premios específicos:

Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso de reclamación depende del valor del premio, pero siempre debe presentar:

Documentos básicos:

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (UVT):