Caribeña Día resultado y ganador del domingo 5 de octubre de 2025

El Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más populares y queridos de la región Caribe.

Con el paso del tiempo, este chance ha trascendido fronteras regionales y se ha ganado un lugar en la rutina de apostadores de todo el país, gracias a su sencillez, bajos costos y la emoción que despierta cada sorteo. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 5 de octubre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario y transmisión

El sorteo del Caribeña Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo, lo que permite a los jugadores seguir los resultados en tiempo real y disfrutar la expectativa del momento. Esta cita diaria se ha convertido en una tradición que llena de emoción las tardes en la región Caribe y en otras zonas del país.



Modalidades de juego

Una de las claves del éxito del Caribeña Día es la variedad de formas de apostar, pensadas para adaptarse a todos los gustos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta diversidad de modalidades permite jugar con distintas estrategias, desde las más simples hasta las más elaboradas, haciendo que cada sorteo sea una nueva oportunidad para ganar.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día es un juego accesible para todos los bolsillos. Las apuestas se pueden realizar desde $500 hasta $10.000 pesos, lo que permite participar tanto a quienes prueban suerte ocasionalmente como a los jugadores habituales.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

De acuerdo con el valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con su toque caribeño, su accesibilidad y la emoción diaria de sus sorteos, el Caribeña Día sigue siendo un referente entre los juegos de azar del país, llevando ilusión, entretenimiento y esperanza a miles de colombianos cada tarde.