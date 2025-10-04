Caribeña Día resultado y ganador del sábado 4 de octubre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe y, con el tiempo, también ha ganado gran acogida entre apostadores de todo el país.

Su facilidad para jugar, el bajo costo de las apuestas y la emoción inmediata de los resultados lo han convertido en una tradición diaria para miles de colombianos. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 4 de octubre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario y transmisión

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo, lo que permite a los jugadores conocer los resultados en tiempo real y vivir la emoción de cada jornada.



Modalidades de juego

Una de las razones por las que este chance sigue siendo tan popular es la variedad de formas para apostar, que se ajustan a todo tipo de jugadores:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

coincidencia exacta de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta diversidad de modalidades permite disfrutar el juego con distintas estrategias, desde las más simples hasta las más desafiantes.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día es accesible para todos los bolsillos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos, una flexibilidad que lo convierte en una opción atractiva tanto para jugadores ocasionales como para quienes participan con mayor frecuencia.



Cómo reclamar un premio

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

De acuerdo con el valor del premio (calculado en UVT – Unidad de Valor Tributario), se aplican las siguientes condiciones:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.

Con su tradición caribeña, su accesibilidad y su variedad de modalidades, el Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más queridos y emocionantes de Colombia, llevando ilusión y entretenimiento a miles de hogares cada tarde.