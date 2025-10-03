Caribeña Día resultado y ganador del viernes 3 de octubre de 2025

El Caribeña Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos de la región Caribe y también en uno de los favoritos de los colombianos en general.

Su sencillez para participar, el bajo costo de las apuestas y la inmediatez de los resultados lo hacen atractivo para miles de jugadores cada tarde. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 3 de octubre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario y transmisión

El Caribeña Día se realiza todos los días a partir de las 2:30 de la tarde, con transmisión en vivo. Esto permite a los apostadores conocer al instante si la suerte estuvo de su lado y reclamar su premio sin demoras.



Modalidades de juego

Una de las razones por las que este chance sigue vigente es la variedad de formas para apostar. Entre las más populares están:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

coincidencia exacta de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas en cualquier orden.

las tres últimas en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas.

acierto exacto de las dos últimas. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta diversidad, el Caribeña Día se adapta tanto a quienes buscan apuestas simples como a quienes prefieren un reto mayor.



Valor de las apuestas

El juego es accesible para todos los bolsillos, ya que permite apuestas desde $500 pesos hasta $10.000 pesos. De esta manera, tanto jugadores ocasionales como apostadores frecuentes pueden disfrutarlo sin complicaciones.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben presentar los siguientes documentos en un punto de venta autorizado:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del monto, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.

documentos básicos + Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.

Con su tradición, accesibilidad y variedad de modalidades, el Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más queridos en la Costa Caribe y en todo el país.