Caribeña Día resultado y ganador del jueves 2 de octubre de 2025

El Caribeña Día es uno de los juegos de azar más tradicionales en la región Caribe y uno de los favoritos en todo el país.

Cada tarde, miles de jugadores participan con la ilusión de obtener premios en efectivo, motivados por lo fácil que es apostar, el bajo costo de participación y la emoción de conocer los resultados casi de inmediato. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 2 de octubre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se juega todos los días después de las 2:30 p.m.. Los resultados se transmiten en vivo y se publican de inmediato, lo que permite a los jugadores conocer al instante si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de juego

Este chance ofrece una amplia variedad de opciones de apuesta, lo que lo hace atractivo para diferentes estilos de jugadores:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta diversidad, el Caribeña Día resulta ideal tanto para quienes prefieren apuestas sencillas como para quienes buscan un reto mayor.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día es accesible para todos los bolsillos. Las apuestas comienzan desde $500 pesos y pueden llegar hasta $10.000 pesos, lo que permite que tanto jugadores ocasionales como apostadores frecuentes encuentren en este chance una alternativa flexible.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con su tradición, accesibilidad y múltiples modalidades, el Caribeña Día sigue consolidándose como uno de los chances más queridos en la Costa Caribe y en Colombia.