Caribeña Día resultado y ganador del lunes 6 de octubre de 2025

El Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares y queridos de la región Caribe, cautivando a miles de jugadores por su sencillez, bajo costo y la emoción que despierta en cada sorteo.

Con el tiempo, este chance ha superado las fronteras regionales y se ha ganado un lugar especial entre los apostadores de todo el país, convirtiéndose en una tradición diaria para muchos colombianos.

Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 6 de octubre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 6 de octubre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario y transmisión

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., y cuenta con transmisión en vivo, lo que permite a los jugadores seguir los resultados en tiempo real y disfrutar de la expectativa del momento. Esta cita se ha vuelto parte de la rutina de las tardes en la región Caribe y en diferentes zonas de Colombia, donde miles de personas se conectan con la ilusión de ganar.



Modalidades de juego

Uno de los aspectos que más atrae del Caribeña Día es la variedad de modalidades para apostar, pensadas para ajustarse a todos los gustos y presupuestos. Cada jugador puede elegir entre diferentes opciones que ofrecen distintas formas de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta amplia gama de modalidades brinda libertad para jugar con distintas estrategias, desde las más simples hasta las más elaboradas, haciendo que cada sorteo sea una nueva oportunidad para ganar.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día es un juego accesible para todos los bolsillos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos, lo que permite participar tanto a quienes juegan por diversión ocasionalmente como a los apostadores frecuentes que buscan aumentar sus probabilidades.



Cómo reclamar un premio

Para reclamar un premio del Caribeña Día, los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio —calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario)— se aplican los siguientes requisitos:

