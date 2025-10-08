Caribeña Día resultado y ganador del miércoles 8 de octubre de 2025

El Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares y queridos en la región Caribe de Colombia. Su fórmula de sencillez, bajo costo y emoción diaria ha conquistado a miles de jugadores que, con optimismo, prueban su suerte cada tarde.

Con el paso del tiempo, este chance ha superado las fronteras regionales y se ha convertido en una tradición nacional, atrayendo a apostadores de todo el país que disfrutan de su dinámica ágil, accesible y llena de expectativa.



Número ganador de Caribeña Día hoy, miércoles 8 de octubre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 8 de octubre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario y transmisión

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo, lo que permite a los jugadores seguir los resultados en tiempo real y disfrutar de la emoción del momento.

Esta cita se ha convertido en parte de la rutina de las tardes para miles de colombianos, especialmente en la región Caribe, donde cada jornada se vive con expectativa y esperanza.



Modalidades de juego

Uno de los grandes atractivos del Caribeña Día es su variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes estilos y presupuestos. Cada jugador puede elegir la opción que mejor se ajuste a su estrategia y nivel de riesgo:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta amplia oferta permite disfrutar de una experiencia flexible, desde apuestas sencillas hasta estrategias más elaboradas, haciendo de cada sorteo una nueva oportunidad para ganar.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día es un juego accesible y democrático. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para quienes juegan por diversión como para los apostadores más constantes que buscan aumentar sus probabilidades de éxito.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Caribeña Día es un proceso sencillo y rápido. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio —calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario)— se aplican los siguientes requisitos:

