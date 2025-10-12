Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 12 de octubre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente entre los jugadores de la región Caribe. Su éxito se debe a la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y los atractivos premios que pueden cambiar por completo la vida de los ganadores.

Como es costumbre, los resultados del sorteo se dan a conocer pocos minutos después de su realización, programada a las 10:30 p. m., el horario establecido para este juego nocturno.



Número ganador de Caribeña Noche hoy, domingo 12 de octubre

En la noche del domingo, 12 de octubre de 2025, el resultado oficial de Caribeña Noche fue el siguiente: en minutos.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Una innovación que amplía las oportunidades

Desde 2025, La Caribeña Noche introdujo una importante novedad: la quinta balota. Esta innovación incrementó las combinaciones posibles, ofreciendo mayores probabilidades de ganar. Gracias a este cambio, el sorteo ha aumentado su número de participantes, sumando cada noche a miles de jugadores que sueñan con convertirse en los próximos afortunados.



Horario del sorteo

El sorteo de La Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m.. Minutos después, los resultados se publican en los canales oficiales autorizados, lo que permite a los apostadores verificar de manera rápida y segura si su número fue el ganador.



Modalidades de juego

Una de las principales fortalezas de La Caribeña Noche es la variedad de modalidades de juego, diseñadas para ajustarse a diferentes gustos y presupuestos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece distintos niveles de ganancia, ampliando las posibilidades de obtener un premio significativo.



Costo de las apuestas

La Caribeña Noche mantiene su carácter accesible, con un sistema flexible que permite participar con montos bajos y adaptados a diferentes bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos

Límite por tiquete: $25.000 pesos

Esta estructura económica ha sido fundamental para conservar el atractivo del sorteo entre jugadores de todas las clases sociales.



Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar un premio es rápido y sencillo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos:



Presentar el tiquete original en buen estado. Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican condiciones adicionales:

