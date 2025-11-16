Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 16 de noviembre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más representativos del Caribe colombiano. Con el paso de los años, este sorteo dejó de ser únicamente un juego de azar para convertirse en una tradición nocturna que reúne emoción, expectativa y un fuerte sentido de comunidad entre sus seguidores.

Resultado del Caribeña Noche – 16 de noviembre de 2025

El sorteo de domingo 16 de noviembre de 2025 entregó el siguiente resultado oficial: 4282 - 8



Número ganador: 4282

Tres últimas cifras: 282

Dos últimas cifras: 82

Quinta balota: 8

La quinta balota: una apuesta moderna que elevó la emoción

Desde 2025, la Caribeña Noche incorporó la quinta balota, una innovación que transformó significativamente la experiencia del sorteo. Esta modalidad amplió las combinaciones posibles, incrementó las oportunidades de acierto y añadió un nivel adicional de suspenso que se mantiene hasta el cierre de la transmisión.

La llegada de esta balota extra no solo elevó las probabilidades de ganar, sino que también fortaleció la conexión con los jugadores habituales. Gracias a esta actualización, la Caribeña Noche se posicionó como uno de los sorteos más modernos, dinámicos y emocionantes de la región, manteniéndose a la vanguardia dentro de los resultados del chance.



¿A qué hora se realiza la Caribeña Noche?

El sorteo se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p. m., un horario que se adapta perfectamente a las rutinas nocturnas de los habitantes del Caribe y de quienes siguen regularmente los resultados del chance. Minutos después de cada transmisión, los números ganadores se publican en los canales oficiales, garantizando una consulta rápida, segura y completamente transparente.



Modalidades de juego disponibles

Una de las mayores fortalezas de la Caribeña Noche es la variedad de modalidades disponibles, diseñadas para acomodarse a diferentes estilos de juego y niveles de experiencia. Estas opciones permiten participar de forma flexible y estratégica:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto del número completo en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos cifras finales.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta variedad permite que tanto jugadores expertos como participantes nuevos encuentren una modalidad que se ajuste a sus preferencias y expectativas.



Costos de las apuestas

Fiel a su carácter accesible y popular, la Caribeña Noche mantiene tarifas diseñadas para no afectar el presupuesto de los jugadores. Los valores oficiales son:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Gracias a esta estructura de precios, el sorteo se mantiene como una opción cercana, económica y atractiva para quienes disfrutan de los resultados del chance.



¿Cómo reclamar los premios?

Reclamar un premio de la Caribeña Noche es un proceso sencillo y seguro, siempre que el jugador presente los documentos requeridos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidades de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

