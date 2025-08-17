Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 17 de agosto de 2025

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales y seguidos en Colombia. Con sorteos diarios, se ha convertido en una opción muy popular entre quienes buscan probar su suerte y vivir la emoción de ganar. Cada noche, miles de jugadores esperan atentos los resultados, apostando con la ilusión de acertar las cifras que cambian fortunas.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, y para ganar, los números deben coincidir en el orden exacto con el resultado oficial del sorteo.



Resultado oficial del último sorteo Caribeña Noche hoy, domingo 17 de agosto

Número ganador:

Quinta balota:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Desde 2025, los apostadores cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, lo que aumenta las posibilidades de obtener premios más altos si se acierta en conjunto con otras cifras.



A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se lleva a cabo todos los días y los resultados están disponibles después de las 10:30 p.m.



Cómo se juega el chance

Caribeña Noche ofrece varias modalidades de apuesta, diseñadas para que cada jugador elija la que más se ajuste a su estrategia y expectativa:



Cuatro cifras directo o superpleno: Ganar acertando las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

La Caribeña Noche se destaca por su flexibilidad en el valor de las apuestas:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para reclamar un premio de Caribeña, el proceso depende del monto obtenido. Sin embargo, hay documentos básicos que siempre son requeridos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

