Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 21 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia. Su popularidad radica en la facilidad de participación, el bajo costo de las apuestas y, sobre todo, en la emoción de poder ganar premios que cambian vidas.

Número ganador de Caribeña Noche hoy, domingo 21 de septiembre

En el sorteo del domingo, 21 de septiembre de 2025, la suerte favoreció a los siguientes números: en minutos.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el año 2025, este sorteo incorporó una quinta balota, lo que aumentó las combinaciones posibles y, con ello, el atractivo de sus premios. Gracias a esta innovación, cada vez más jugadores se sienten motivados a probar su suerte.



Hora del sorteo

El sorteo de la Caribeña Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p.m.. Apenas unos minutos después, los resultados oficiales se publican a través de los canales autorizados, lo que permite a los apostadores confirmar de inmediato si resultaron ganadores.



Modalidades de juego

Una de las principales razones por las que este chance mantiene su relevancia es la diversidad de apuestas disponibles, que se adaptan a distintos presupuestos y estilos de juego. Las modalidades más populares son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes, lo que multiplica las oportunidades de ganar noche tras noche.



Costo de las apuestas

La Caribeña Noche es una alternativa accesible para todo tipo de jugadores, con opciones que permiten participar sin necesidad de gastar grandes sumas:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Límite por tiquete: hasta $25.000 pesos

Requisitos para reclamar el premio

El proceso para cobrar un premio es sencillo, pero requiere cumplir con ciertos pasos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado. Mostrar el documento de identidad original. Entregar una fotocopia legible de la cédula.

Además, según el monto ganado, se exigen requisitos adicionales:

