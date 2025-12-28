Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 28 de diciembre de 2025

La Caribeña Noche continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más emblemáticos del Caribe colombiano. Con el paso del tiempo, este sorteo nocturno se ha convertido en una referencia diaria para miles de personas que consultan los resultados del chance, impulsadas tanto por la posibilidad de ganar como por la tradición y la expectativa que se renuevan cada noche en distintas regiones del país.

Gracias a su constancia y a la rápida publicación de los números ganadores, la Caribeña Noche mantiene una alta participación y un seguimiento permanente por parte de los apostadores.

Resultado oficial de la Caribeña Noche hoy 28 de diciembre

Durante el sorteo realizado en la noche del domingo 28 de diciembre de 2025, se confirmó la combinación que definió la suerte de numerosos apostadores: (dentro de poco)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche se sortea todos los días a las 10:30 p. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite una consulta rápida, segura y confiable a través de los canales autorizados.



Este horario fijo forma parte de la rutina nocturna de muchos apostadores del Caribe colombiano y de otras zonas del país, facilitando el seguimiento constante del sorteo y la verificación oportuna de los números ganadores.



Modalidades de juego disponibles

Uno de los principales atractivos de la Caribeña Noche es la amplia variedad de modalidades de apuesta, pensadas para diferentes perfiles de jugadores y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta diversidad permite que cada participante elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia, experiencia y presupuesto.



Costos de las apuestas

La Caribeña Noche se distingue por ofrecer costos accesibles, lo que favorece una participación amplia y responsable:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Estas condiciones la consolidan como una de las alternativas más competitivas dentro del chance nocturno en Colombia.



¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar un premio de la Caribeña Noche, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar documento de identidad, en original y fotocopia.

Dependiendo del monto del premio, calculado en UVT, el operador autorizado puede solicitar documentación adicional, conforme a la normativa vigente.