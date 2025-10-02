Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy jueves 2 de octubre de 2025

La Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia, especialmente en la región Caribe. Su éxito radica en la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción que generan premios capaces de transformar la vida de los jugadores.

Número ganador de hoy

En la noche del jueves, 2 de octubre de 2025, el resultado del sorteo fue el siguiente:



Número ganador completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota: 9

¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda siempre verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.



Una innovación que amplía las oportunidades

Desde 2025, la Caribeña Noche incorporó una quinta balota, lo que aumentó las combinaciones posibles y mejoró las probabilidades de acierto. Esta novedad atrajo a más jugadores cada noche, sumándose al entusiasmo de ganar.



Horario del sorteo

El sorteo de la Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m.. Minutos después, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados para que los apostadores puedan comprobar de inmediato si son afortunados.



Modalidades de juego

Parte del atractivo del sorteo está en la variedad de formas para participar, adaptadas a diferentes presupuestos y estilos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece distintos niveles de premio, lo que multiplica las posibilidades de ganar.



Costo de las apuestas

La Caribeña Noche es accesible para todos los bolsillos, con un rango flexible de precios:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima por ju gada: $10.000 pesos

gada: $10.000 pesos Límite por tiquete: hasta $25.000 pesos

Requisitos para reclamar premios

El cobro de premios es un proceso sencillo, siempre que se cumpla con los requisitos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican condiciones adicionales:

