Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy lunes, 18 de agosto de 2025

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, famoso por su tradición y por mantener viva la ilusión de miles de jugadores cada noche. Su atractivo radica en la facilidad para apostar, la variedad de modalidades y la emoción de esperar el número ganador.

Los apostadores pueden participar desde $500 hasta $25.000 pesos, con la posibilidad de obtener premios significativos si los números coinciden exactamente con el resultado oficial del sorteo. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Caribeña Noche de este lunes, 18 de agosto de 2025 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025 se incorporó la “quinta balota”, un número adicional que puede incrementar las ganancias si se acierta junto con otras cifras.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de la Caribeña Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 10:30 p. m.. Sus resultados se publican minutos después y pueden ser consultados en línea o en los puntos de venta oficiales.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece múltiples modalidades para que los jugadores elijan la que más se ajuste a su estrategia:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acierta las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acierta las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: Acierta la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

La Caribeña Noche permite flexibilidad en el monto de las apuestas:

Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso depende del monto del premio, pero siempre se deben presentar algunos documentos básicos:

Documentos fundamentales:

Tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el premio (en UVT):