Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy lunes 29 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más populares de Colombia, especialmente en la región Caribe. Su éxito se debe a la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción de premios que pueden transformar la vida de cualquier jugador.

Número ganador de hoy

En la noche del lunes, 29 de septiembre de 2025, el número afortunado fue



Número ganador completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda a los jugadores verificar su tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.

Innovación que amplía las oportunidades

Desde 2025, la inclusión de una quinta balota aumentó las combinaciones posibles, ofreciendo mayores probabilidades de acierto y elevando el atractivo de los premios. Cada noche, más personas se suman a la ilusión de ganar.

Horario del sorteo

El sorteo de la Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m.. Minutos después, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados para que los apostadores puedan comprobar de inmediato si resultaron ganadores.

Modalidades de juego

Parte del éxito de este sorteo está en la variedad de modalidades que se adaptan a diferentes presupuestos y estilos de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad entrega diferentes niveles de premio según la cantidad de cifras acertadas, ofreciendo más oportunidades de ganar.

Costo de las apuestas

La Caribeña Noche es un sorteo accesible para todos los jugadores, gracias a su rango de precios:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

$10.000 pesos. Límite por tiquete: hasta $25.000 pesos.

Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar un premio es sencillo, siempre y cuando el jugador cumpla con los requisitos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican condiciones adicionales: