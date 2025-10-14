Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy martes 14 de octubre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y esperados en Colombia, especialmente en la región Caribe. Su popularidad se debe a la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y los atractivos premios que han cambiado la vida de muchos ganadores.

Como es costumbre, los resultados oficiales se publican pocos minutos después de la realización del sorteo, garantizando transparencia y acceso rápido para todos los apostadores.

Número ganador de Caribeña Noche – 14 de octubre de 2025

En la noche del martes, 14 de octubre de 2025, el sorteo de Caribeña Noche arrojó el siguiente resultado oficial:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

La quinta balota: una innovación que amplía las oportunidades

Desde 2025, Caribeña Noche incorporó la “quinta balota”, una novedad que incrementó las combinaciones posibles y, con ello, las probabilidades de ganar. Esta innovación atrajo a miles de nuevos participantes y fortaleció el interés de quienes juegan a diario, ampliando las opciones de obtener un premio.



Horario del sorteo

El sorteo de Caribeña Noche serealiza todos los días a las 10:30 p. m.. Minutos después, los resultados se publican en los canales oficiales autorizados, lo que permite a los jugadores verificar de manera rápida y segura si su número resultó ganador.



Modalidades de juego

Una de las principales fortalezas de este sorteo es la diversidad de modalidades, pensadas para adaptarse a diferentes gustos y presupuestos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado : acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinad o: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

o: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata) : acierto exacto de las dos últimas cifras.

: acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece distintos niveles de ganancia, lo que amplía las oportunidades de obtener premios significativos.



Costo de las apuestas

Caribeña Noche mantiene su carácter accesible gracias a un sistema flexible que permite participar con montos bajos, adecuados para todo tipo de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos

$10.000 pesos Límite por tiquete: $25.000 pesos

Esta estructura ha sido clave para conservar el atractivo del sorteo en todos los sectores sociales.

Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar un premio es ágil y sencillo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos:



Presentar el tiquete original en buen estado. Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican condiciones adicionales:

Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos y formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

La Caribeña Noche continúa siendo un referente en los juegos de azar del país, ofreciendo emoción nocturna y la posibilidad real de cambiar el destino de quienes confían en su suerte.