Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

La Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más representativos del Caribe colombiano. Más que un simple juego de azar, este sorteo nocturno se ha transformado en una tradición que reúne emoción, expectativa y un fuerte sentido de comunidad entre quienes lo siguen cada día.

Resultado oficial del Caribeña Noche – 19 de noviembre de 2025

Durante la noche del miércoles, 19 de noviembre de 2025, la Caribeña Noche entregó su resultado oficial:

Así se desglosa la información:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Estos números definieron la suerte de los jugadores que siguieron la transmisión en vivo, un hábito que ya forma parte del ritual nocturno en la región.



Una quinta balota que renovó el juego

Desde 2025, la introducción de la quinta balota transformó por completo la dinámica del sorteo. Esta innovación amplió las combinaciones posibles, aumentó las probabilidades de acierto y, sobre todo, sumó un nivel de suspenso que se mantiene hasta los segundos finales del sorteo.

La actualización también fortaleció el vínculo con los jugadores frecuentes, consolidando a la Caribeña Noche como uno de los sorteos más modernos e interactivos dentro de los resultados del chance en Colombia.



¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p. m., un horario ideal para quienes siguen habitualmente los resultados nocturnos. Minutos después de la transmisión, los números ganadores se publican en los canales oficiales, garantizando información segura, transparente y de fácil acceso.



Modalidades de juego disponibles

La Caribeña Noche ofrece una variedad de opciones pensadas tanto para jugadores experimentados como para quienes están iniciando en el mundo del chance:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: el número completo en cualquier orden.

el número completo en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia precisa de las tres últimas cifras.

coincidencia precisa de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos cifras finales.

acierto de las dos cifras finales. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta diversidad permite adaptar cada apuesta al estilo y a la estrategia de cada jugador.



Costos de las apuestas

Manteniendo su enfoque accesible, la Caribeña Noche ofrece tarifas pensadas para todos los presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima por jugada: $10.000

$10.000 Límite por tiquete: $25.000

Una estructura económica que hace del sorteo una opción atractiva y cercana para los aficionados.



¿Cómo reclamar los premios?

Reclamar un premio es un proceso sencillo, siempre que el jugador cumpla con los requisitos básicos. Para hacer efectiva la entrega, se debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y fotocopia).

Dependiendo del valor del premio —calculado en UVT— se solicitarán documentos adicionales:

