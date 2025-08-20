Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Uribe en libertad
Alfredo Saade
Tensión Venezuela - EEUU
Mesitas del Colegio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 20 de agosto de 2025

Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 20 de agosto de 2025

El chance Caribeña Noche juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m.. Revise aquí el número ganador hoy 20 de agosto de 2025.

Caribeña Noche resultado del último sorteo
Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 20, 2025 09:32 p. m.

La Caribeña Noche se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia. Su éxito se debe a la tradición que lo respalda, la emoción de esperar el número ganador y la facilidad para participar con apuestas accesibles para todos. Cada noche, miles de jugadores mantienen viva la ilusión de llevarse un premio.

Resultado del sorteo del 19 de agosto de 2025

El número ganador de la Caribeña Noche de este martes fue:

  • Número ganador:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta balota:

¡Felicidades a todos los ganadores! Se recomienda verificar siempre el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.

Desde 2025, este sorteo incluye la quinta balota, un número adicional que puede aumentar los premios si coincide con otras cifras.

¿A qué hora juega la Caribeña Noche?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m.. Los resultados se publican minutos después y pueden consultarse en línea o en los puntos de venta autorizados.

¿Cómo se juega la Caribeña Noche?

Este chance ofrece varias modalidades de apuesta, adaptándose a distintos estilos de juego:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: Acierta las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: Acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): Acierta las dos últimas cifras en orden exacto.
  • Una cifra (uña): Acierta la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en la Caribeña Noche?

El juego ofrece flexibilidad en los valores de apuesta:

  • Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.
  • Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

El proceso de cobro varía según el monto ganado, pero siempre se deben presentar estos documentos:

Documentos básicos

  • Tiquete original en buen estado.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el premio (en UVT)

  • Menor a 48 UVT: Solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: Documentos básicos + Formato SIPLAFT (en el punto de venta).
  • Mayor a 182 UVT: Documentos básicos + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza por transferencia en un plazo de hasta 8 días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Caribeña noche

Resultados del chance