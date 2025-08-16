Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 16 de agosto de 2025

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales en Colombia. Cada día reúne a miles de apostadores que confían en su suerte y buscan ganar con sus números favoritos. Este sorteo se ha convertido en una costumbre popular que alimenta la ilusión de quienes participan noche tras noche.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, con la posibilidad de aumentar sus ganancias si aciertan en el orden exacto del resultado.

Resultado oficial del último sorteo Caribeña Noche hoy, sábado 16 de agosto

Número ganador:

Quinta balota:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Desde 2025 se incorporó la “quinta balota” o número adicional, una novedad que brinda más oportunidades de premio a quienes decidan incluirla en su jugada.



A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se lleva a cabo todos los días y los resultados pueden consultarse después de las 10:30 p.m..



Cómo se juega el chance

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según el número de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Caribeña Noche es flexible en el valor de las apuestas, lo que permite participar con diferentes presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero siempre se deben presentar algunos documentos básicos.

Documentos fundamentales:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio:

