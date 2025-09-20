Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 20 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia. Su popularidad se debe a la facilidad de participación, el bajo costo de las apuestas y la emoción que genera la posibilidad de obtener premios capaces de cambiar la vida de los ganadores.

Número ganador de hoy, sábado de 20 de septiembre

En el sorteo del sábado, 20 de septiembre de 2025, la suerte favoreció a los siguientes números: en minutos.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, lo que amplió las combinaciones posibles y aumentó el atractivo de los premios, logrando captar aún más la atención de los apostadores.



Hora del sorteo

El sorteo de la Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m.. Pocos minutos después, los resultados oficiales son publicados a través de los canales autorizados, lo que permite a los jugadores verificar de inmediato si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de juego

Una de las razones por las que este chance mantiene su relevancia es la diversidad de apuestas disponibles, que se ajustan a diferentes presupuestos y estrategias. Entre ellas se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios distintos, lo que multiplica las oportunidades de ganar cada noche.



Costo de las apuestas

La Caribeña Noche es considerada una opción accesible para todo tipo de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Límite por tiquete: hasta $25.000 pesos

Requisitos para reclamar el premio

El proceso para cobrar un premio es sencillo, aunque requiere cumplir con algunos pasos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado. Mostrar el documento de identidad original. Entregar una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del monto ganado, se solicitan requisitos adicionales:

