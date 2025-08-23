Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 23 de agosto de 2025

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, formando parte de las loterías tradicionales que mantienen viva la ilusión de miles de jugadores cada día. Su atractivo radica en los sorteos diarios, que brindan la posibilidad de ganar a quienes prueban su suerte.

Este juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, y para obtener un premio, los números seleccionados deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado del sorteo.

El número ganador de la Caribeña Noche de este sábado fue: (en minutos).



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el año 2025, los apostadores cuentan con una novedad: la posibilidad de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, que incrementa las probabilidades de obtener mayores ganancias si se acierta junto con otras cifras.



A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se lleva a cabo todos los días y los resultados pueden consultarse a partir de las 10:30 p.m.



Cómo se juega el chance

El juego ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según el número de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

La Caribeña Noche brinda flexibilidad en los montos de apuesta:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso de reclamación depende del valor del premio, pero siempre se deben presentar ciertos documentos básicos.

Documentos fundamentales:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

