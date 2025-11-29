Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 29 de noviembre de 2025

La Caribeña Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más representativos del Caribe colombiano. Más que un simple juego de azar, este chance se ha convertido en una cita nocturna que reúne emoción, expectativa y un fuerte sentido de comunidad entre los miles de jugadores que siguen su transmisión día tras día.

En 2025, la incorporación de la quinta balota transformó por completo la dinámica del sorteo. Esta innovación amplió las combinaciones posibles, aumentó las probabilidades de acierto y añadió un toque de suspenso que se mantiene hasta los últimos instantes de cada emisión.

Resultado oficial del 29 de noviembre de 2025

Durante la noche del sábado, 29 de noviembre de 2025, la Caribeña Noche anunció su resultado oficial, definiendo la suerte de numerosos apostadores: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m.. Minutos después de la transmisión, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, permitiendo que los jugadores consulten la información de manera rápida, confiable y segura.



Modalidades de juego disponibles

La Caribeña Noche ofrece múltiples modalidades diseñadas para adaptarse a distintos tipos de jugadores, desde quienes se inician en el chance hasta los apostadores más experimentados. Las opciones disponibles son:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: se gana sin importar el orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta variedad permite que cada jugador ajuste su apuesta según su estrategia, presupuesto y nivel de riesgo, lo que contribuye a la popularidad del sorteo.



Costos de las apuestas

Fiel a su carácter accesible, la Caribeña Noche mantiene tarifas que se adaptan a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Gracias a esta estructura flexible, el sorteo continúa siendo una de las opciones favoritas dentro de los juegos de chance en el país.



¿Cómo reclamar los premios?

Reclamar un premio de la Caribeña Noche es un proceso sencillo, diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Para recibir el pago, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad (original y fotocopia).

Dependiendo del monto ganado —calculado en UVT— pueden requerirse documentos adicionales según las normas vigentes. Este procedimiento asegura que el proceso de cobro sea confiable y eficiente para todos los participantes.