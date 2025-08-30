Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 30 de agosto de 2025

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia y forma parte de las loterías tradicionales que mantienen viva la ilusión de miles de apostadores cada día. Este sorteo se caracteriza por realizarse de manera diaria, brindando a los jugadores la posibilidad de ganar premios importantes con una inversión mínima.

Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos, el juego consiste en acertar el número sorteado en el orden exacto, de izquierda a derecha.

Resultado del sorteo del 30 de agosto de 2025

En la jornada del sábado, 30 de agosto, el número ganador de la Caribeña Noche fue: en minutos.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Además, desde el 2025 se incorporó la opción de la “quinta balota” o número adicional, que puede aumentar las ganancias de quienes logren combinarla con las cifras principales.



A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se lleva a cabo todos los días. Sus resultados se pueden consultar después de las 10:30 p.m., momento en que miles de apostadores verifican si la suerte estuvo de su lado.



Cómo se juega el chance

Caribeña Noche ofrece distintas modalidades de apuesta, lo que le permite a cada jugador elegir la opción que más le convenga según su estrategia:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El valor de las apuestas en Caribeña Noche es accesible para todo tipo de jugadores:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo permitido por apuesta es de $10.000 pesos.

Esto le da flexibilidad al apostador para jugar según su presupuesto.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Reclamar un premio de Caribeña es un proceso sencillo, pero requiere cumplir con ciertos requisitos que varían de acuerdo al monto ganado.

Documentos obligatorios para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basados en UVT):

