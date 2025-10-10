Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy viernes 10 de octubre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares de Colombia, especialmente en la región Caribe. Su éxito radica en la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción que generan sus atractivos premios, capaces de transformar la vida de cualquier jugador afortunado.

Número ganador de Caribeña Noche – 10 de octubre de 2025

En la noche del viernes, 10 de octubre de 2025, el resultado oficial del sorteo Caribeña Noche fue el siguiente:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

El sorteo se realizó, como es habitual, a las 10:30 p. m.. Minutos después, los jugadores pudieron consultar los números ganadores a través de los canales oficiales autorizados.



Una innovación que amplía las oportunidades

Desde 2025, Caribeña Noche incorporó una quinta balota, una novedad que aumentó las combinaciones posibles y mejoró las probabilidades de ganar. Gracias a esta innovación, la participación ha crecido de forma notable, atrayendo cada noche a miles de apostadores que buscan convertirse en los próximos ganadores.



Horario del sorteo

El sorteo de Caribeña Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p. m.. Los resultados se publican pocos minutos después, lo que permite verificar rápidamente si el número elegido fue el afortunado.



Modalidades de juego

Una de las razones del éxito de este sorteo es la variedad de modalidades de apuesta, que se adaptan a diferentes estilos de juego y presupuestos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo : coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

: coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto en cualquier orden de las tres últimas cifras.

acierto en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece distintos niveles de ganancia, ampliando así las posibilidades de obtener un premio.



Costo de las apuestas

Caribeña Noche mantiene un esquema de participación accesible, lo que permite que personas de diferentes presupuestos puedan jugar sin dificultad:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos

$10.000 pesos Límite por tiquete: $25.000 pesos

Este formato flexible ha sido clave para atraer tanto a jugadores frecuentes como a quienes participan de forma ocasional.



Requisitos para reclamar premios

Reclamar un premio es un trámite sencillo, siempre que se presenten los documentos requeridos:



Tiquete original en buen estado. Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio (medido en UVT – Unidad de Valor Tributario), se aplican las siguientes condiciones:

