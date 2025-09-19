Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy viernes 19 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia. Su éxito radica en la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción de optar por premios que pueden cambiar la vida de los ganadores.

Resultado oficial del día

En el sorteo del viernes, 19 de septiembre de 2025, la suerte favoreció a los siguientes números:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Cada noche, miles de apostadores esperan con expectativa este momento, especialmente desde que en 2025 se añadió una quinta balota, ampliando las combinaciones y las posibilidades de premios más atractivos.

Hora del sorteo

El sorteo de la Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m.. Minutos después, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados para que los jugadores verifiquen de inmediato si son los afortunados ganadores.



Modalidades de juego

Uno de los mayores atractivos de este chance es su variedad de apuestas, que se adaptan a distintos presupuestos y estrategias:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece distintos niveles de premio, multiplicando las oportunidades de ganar cada noche.

Costo de las apuestas

La Caribeña Noche es accesible para todos los bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

$10.000 pesos Límite por tiquete: hasta $25.000 pesos

Requisitos para reclamar el premio

El cobro de premios es un proceso sencillo, pero es necesario cumplir con los pasos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado. Mostrar el documento de identidad original. Entregar una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del monto, se aplican requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y Formato SIPLAFT.

documentos básicos y Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: además de los anteriores, se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza por transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con premios que pueden transformar la vida de los jugadores, la Caribeña Noche continúa siendo una de las opciones favoritas para quienes buscan emoción y la posibilidad de ganar en