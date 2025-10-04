Cayeron dos secos millonarios de la Lotería de Medellín

La suerte volvió a sonreírles a los apostadores de la Lotería de Medellín, que este viernes, 3 de octubre de 2025 realizó su sorteo número 4803, dejando dos nuevos ganadores de los premios secos millonarios en Barranquilla y Medellín.
Según informó la entidad a través de sus redes sociales, uno de los premios más altos de la noche, el seco de 1.000 millones de pesos, cayó en Barranquilla. El número ganador fue el 0721 de la serie 326, vendido por el distribuidor Servicios Transaccionales.
Otro afortunado jugador, esta vez en la capital antioqueña, se llevó un seco de 50 millones de pesos con el número 4923 de la serie 088, vendido por el distribuidor Servicios UNIRED S.A.S.
El Premio Mayor del sorteo correspondió al número 9860 de la serie 349.
La Lotería de Medellín, reconocida como una de las más tradicionales y con mayores premios del país, reiteró su mensaje de confianza entre los jugadores: “¡Vive lo que sueñas con la que más paga!”
Resultados completos del sorteo 4803 de la Lotería de Medellín
Premio Mayor
Número: 9860
Serie: 349
Secos de $1.000 millones
0721 — Serie 326 (Barranquilla)
5711 — Serie 395
Secos de $700 millones
5927 — Serie 135
8701 — Serie 467
Secos de $500 millones
0693 — Serie 326
8006 — Serie 425
Secos de $100 millones
3880 — Serie 243
5928 — Serie 071
6486 — Serie 055
7270 — Serie 063
7835 — Serie 125
9054 — Serie 069
Secos de $50 millones
3358 — Serie 065
4684 — Serie 479
4923 — Serie 088 (Medellín)
5332 — Serie 393
7779 — Serie 037
8778 — Serie 490
9491 — Serie 162
Secos de $20 millones
0244 — Serie 205
1452 — Serie 030
1717 — Serie 028
2931 — Serie 038
4351 — Serie 465
5787 — Serie 155
6654 — Serie 058
7748 — Serie 033
8186 — Serie 218
8819 — Serie 152
Secos de $10 millones
0181 — Serie 079
1893 — Serie 282
1930 — Serie 143
2671 — Serie 326
3203 — Serie 458
3632 — Serie 231
4244 — Serie 427
5979 — Serie 368
6458 — Serie 248
6711 — Serie 313
6953 — Serie 082
7218 — Serie 080
8319 — Serie 297
9491 — Serie 342
9776 — Serie 006
Con estos nuevos ganadores, la Lotería de Medellín reafirma su liderazgo en el sector de juegos de azar en Colombia, consolidándose como una de las que más premia y mantiene la confianza de sus apostadores.
Cómo reclamar los premios
Los ganadores deben presentar cédula original o pasaporte, el billete físico o formulario electrónico, y una certificación bancaria a su nombre.
- Premios superiores a $5 millones: deben gestionarse a través de la línea nacional 01 8000 941160.
- Premios de hasta $5 millones: pueden cobrarse en la sede principal (Carrera 47 #49-12, Medellín) o en puntos de venta autorizados.
La Lotería de Medellín realiza el pago directamente a la cuenta bancaria del ganador, garantizando seguridad y transparencia en todo el proceso.
Participa en los próximos sorteos
Cada billete de la Lotería de Medellín cuesta $21.000, dividido en tres fracciones de $7.000. El premio mayor se entrega a quienes acierten número y serie completos, mientras que los premios secos ofrecen más oportunidades de ganar.
Con cada sorteo, la Lotería de Medellín continúa cumpliendo sueños y llevando esperanza a todos los rincones del país. Los resultados oficiales pueden consultarse en puntos de venta autorizados y en la página web de la entidad.