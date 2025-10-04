Cayeron dos secos millonarios de la Lotería de Medellín

La suerte volvió a sonreírles a los apostadores de la Lotería de Medellín, que este viernes, 3 de octubre de 2025 realizó su sorteo número 4803, dejando dos nuevos ganadores de los premios secos millonarios en Barranquilla y Medellín.

Según informó la entidad a través de sus redes sociales, uno de los premios más altos de la noche, el seco de 1.000 millones de pesos, cayó en Barranquilla. El número ganador fue el 0721 de la serie 326, vendido por el distribuidor Servicios Transaccionales.

Otro afortunado jugador, esta vez en la capital antioqueña, se llevó un seco de 50 millones de pesos con el número 4923 de la serie 088, vendido por el distribuidor Servicios UNIRED S.A.S.

El Premio Mayor del sorteo correspondió al número 9860 de la serie 349.



La Lotería de Medellín, reconocida como una de las más tradicionales y con mayores premios del país, reiteró su mensaje de confianza entre los jugadores: “¡Vive lo que sueñas con la que más paga!”



Resultados completos del sorteo 4803 de la Lotería de Medellín

Premio Mayor

Número: 9860

Serie: 349



Secos de $1.000 millones

0721 — Serie 326 (Barranquilla)

5711 — Serie 395

Secos de $700 millones

5927 — Serie 135

8701 — Serie 467

Secos de $500 millones

0693 — Serie 326

8006 — Serie 425



Secos de $100 millones

3880 — Serie 243

5928 — Serie 071

6486 — Serie 055

7270 — Serie 063

7835 — Serie 125

9054 — Serie 069



Secos de $50 millones

3358 — Serie 065

4684 — Serie 479

4923 — Serie 088 (Medellín)

5332 — Serie 393

7779 — Serie 037

8778 — Serie 490

9491 — Serie 162



Secos de $20 millones

0244 — Serie 205

1452 — Serie 030

1717 — Serie 028

2931 — Serie 038

4351 — Serie 465

5787 — Serie 155

6654 — Serie 058

7748 — Serie 033

8186 — Serie 218

8819 — Serie 152



Secos de $10 millones

0181 — Serie 079

1893 — Serie 282

1930 — Serie 143

2671 — Serie 326

3203 — Serie 458

3632 — Serie 231

4244 — Serie 427

5979 — Serie 368

6458 — Serie 248

6711 — Serie 313

6953 — Serie 082

7218 — Serie 080

8319 — Serie 297

9491 — Serie 342

9776 — Serie 006

Con estos nuevos ganadores, la Lotería de Medellín reafirma su liderazgo en el sector de juegos de azar en Colombia, consolidándose como una de las que más premia y mantiene la confianza de sus apostadores.

Cómo reclamar los premios

Los ganadores deben presentar cédula original o pasaporte, el billete físico o formulario electrónico, y una certificación bancaria a su nombre.



Premios superiores a $5 millones: deben gestionarse a través de la línea nacional 01 8000 941160.

deben gestionarse a través de la línea nacional 01 8000 941160. Premios de hasta $5 millones: pueden cobrarse en la sede principal (Carrera 47 #49-12, Medellín) o en puntos de venta autorizados.

La Lotería de Medellín realiza el pago directamente a la cuenta bancaria del ganador, garantizando seguridad y transparencia en todo el proceso.



Participa en los próximos sorteos

Cada billete de la Lotería de Medellín cuesta $21.000, dividido en tres fracciones de $7.000. El premio mayor se entrega a quienes acierten número y serie completos, mientras que los premios secos ofrecen más oportunidades de ganar.

Con cada sorteo, la Lotería de Medellín continúa cumpliendo sueños y llevando esperanza a todos los rincones del país. Los resultados oficiales pueden consultarse en puntos de venta autorizados y en la página web de la entidad.