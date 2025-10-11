Cayó el premio mayor de la Lotería de Medellín: $16.000 millones esperan al ganador

¡La suerte volvió a sonreírles a los apostadores! La Lotería de Medellín confirmó que en el sorteo 4804, realizado el viernes 10 de octubre de 2025, cayó el Premio Mayor de $16.000 millones de pesos con el número 2619 de la serie 045.
El boleto ganador fue vendido a través del canal electrónico LOTTIRED, plataforma digital que sigue consolidándose como una de las favoritas entre los jugadores del país. “La Lotería de Medellín sigue cumpliendo los sueños de sus apostadores”, indicó la entidad al anunciar al nuevo millonario.
“Felicitamos al ganador del premio más estrafalario de Colombia.¡Vive lo que sueñas con la que más paga!”,señaló el comunicado oficial de la Lotería.
El Premio Mayor, dotado con una cifra e $16.000 millones, se suma a la lista de grandes aciertos que ha entregado la Lotería de Medellín durante este año, reafirmando su posición como una de las más sólidas y confiables del país.
💰 Resultados destacados del sorteo 4804
Además del premio principal, la suerte también favoreció a varios apostadores con “secos” millonarios distribuidos en diferentes categorías:
💸 Secos de $1.000 millones
- 0193 — Serie 232
- 6843 — Serie 257
💸 Secos de $700 millones
- 5089 — Serie 294
- 7455 — Serie 392
💸 Secos de $500 millones
- 7540 — Serie 047
- 9975 — Serie 290
💸 Secos de $100 millones
- 1011 — Serie 016
- 4096 — Serie 138
- 4827 — Serie 243
- 7800 — Serie 292
- 8241 — Serie 111
- 9454 — Serie 026
💸 Secos de $50 millones
- 3179 — Serie 093
- 3638 — Serie 480
- 5082 — Serie 400
- 5495 — Serie 319
- 5790 — Serie 030
- 7713 — Serie 490
- 9133 — Serie 450
💸 Secos de $20 millones
- 0468 — Serie 442
- 1555 — Serie 332
- 3912 — Serie 470
- 3954 — Serie 084
- 4682 — Serie 217
- 4880 — Serie 321
- 5101 — Serie 200
- 5623 — Serie 099
- 7161 — Serie 186
- 9503 — Serie 088
💸 Secos de $10 millones
- 1209 — Serie 005
- 1463 — Serie 082
- 4570 — Serie 046
- 5069 — Serie 273
- 5405 — Serie 090
- 5939 — Serie 049
- 6076 — Serie 497
- 6367 — Serie 456
- 6953 — Serie 308
- 7031 — Serie 075
- 7209 — Serie 409
- 7472 — Serie 009
- 7871 — Serie 090
- 7905 — Serie 176
- 8651 — Serie 204
La Lotería de Medellín invitó a los jugadores a consultar los resultados oficiales en sus canales digitales y recordó que parte de los recursos recaudados se destinan a financiar la salud de los colombianos.
“Cada billete vendido es una oportunidad para cambiar vidas y apoyar el bienestar social”, puntualizó la entidad.Con este nuevo sorteo, la Lotería de Medellín consolida su lema: “¡Vive lo que sueñas con la que más paga!”.
Publicidad