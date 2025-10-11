Cayó el premio mayor de la Lotería de Medellín: $16.000 millones esperan al ganador

¡La suerte volvió a sonreírles a los apostadores! La Lotería de Medellín confirmó que en el sorteo 4804, realizado el viernes 10 de octubre de 2025, cayó el Premio Mayor de $16.000 millones de pesos con el número 2619 de la serie 045.

El boleto ganador fue vendido a través del canal electrónico LOTTIRED, plataforma digital que sigue consolidándose como una de las favoritas entre los jugadores del país. “La Lotería de Medellín sigue cumpliendo los sueños de sus apostadores”, indicó la entidad al anunciar al nuevo millonario.

“Felicitamos al ganador del premio más estrafalario de Colombia.¡Vive lo que sueñas con la que más paga!”,señaló el comunicado oficial de la Lotería.

El Premio Mayor, dotado con una cifra e $16.000 millones, se suma a la lista de grandes aciertos que ha entregado la Lotería de Medellín durante este año, reafirmando su posición como una de las más sólidas y confiables del país.



💰 Resultados destacados del sorteo 4804

Además del premio principal, la suerte también favoreció a varios apostadores con “secos” millonarios distribuidos en diferentes categorías:

💸 Secos de $1.000 millones

0193 — Serie 232

6843 — Serie 257

💸 Secos de $700 millones

5089 — Serie 294

7455 — Serie 392

💸 Secos de $500 millones

7540 — Serie 047

9975 — Serie 290

💸 Secos de $100 millones

1011 — Serie 016

4096 — Serie 138

4827 — Serie 243

7800 — Serie 292

8241 — Serie 111

9454 — Serie 026

💸 Secos de $50 millones

3179 — Serie 093

3638 — Serie 480

5082 — Serie 400

5495 — Serie 319

5790 — Serie 030

7713 — Serie 490

9133 — Serie 450

💸 Secos de $20 millones

0468 — Serie 442

1555 — Serie 332

3912 — Serie 470

3954 — Serie 084

4682 — Serie 217

4880 — Serie 321

5101 — Serie 200

5623 — Serie 099

7161 — Serie 186

9503 — Serie 088

💸 Secos de $10 millones

1209 — Serie 005

1463 — Serie 082

4570 — Serie 046

5069 — Serie 273

5405 — Serie 090

5939 — Serie 049

6076 — Serie 497

6367 — Serie 456

6953 — Serie 308

7031 — Serie 075

7209 — Serie 409

7472 — Serie 009

7871 — Serie 090

7905 — Serie 176

8651 — Serie 204

La Lotería de Medellín invitó a los jugadores a consultar los resultados oficiales en sus canales digitales y recordó que parte de los recursos recaudados se destinan a financiar la salud de los colombianos.

“Cada billete vendido es una oportunidad para cambiar vidas y apoyar el bienestar social”, puntualizó la entidad.Con este nuevo sorteo, la Lotería de Medellín consolida su lema: “¡Vive lo que sueñas con la que más paga!”.