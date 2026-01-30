Chance Sinuano Noche: en vivo y resultado del último sorteo hoy viernes 30 de enero de 2026

El chance Sinuano Noche es uno de los juegos de azar con mayor tradición y seguimiento en la Costa Caribe colombiana. Su popularidad se concentra principalmente en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores consultan a diario los resultados de este sorteo nocturno, considerado uno de los más representativos de la región.

Número ganador del chance Sinuano Noche 30 de enero

El número ganador del chance Sinuano Noche de este viernes 30 de enero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a quienes resultaron ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Este juego permite realizar apuestas accesibles, con valores que van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, condición que define las diferentes modalidades de juego.

Desde el año 2025, el chance Sinuano Noche incorporó la quinta balota o número adicional, una alternativa diseñada para quienes buscan incrementar sus ganancias. Esta opción permite obtener premios mayores cuando se acierta de manera simultánea junto con otras cifras del sorteo, ampliando así las posibilidades de premio para los participantes.



¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo del chance Sinuano Noche se realiza todos los días. El resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finaliza la transmisión correspondiente, momento en el que los apostadores verifican si el número jugado coincide con el ganador.



Este horario se mantiene de forma constante, lo que permite a los jugadores organizar sus apuestas y estar atentos a la publicación de los resultados.



¿Cómo se juega el chance?

El chance Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen en el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su presupuesto, estrategia y nivel de riesgo.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche depende del valor ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios que deben cumplirse en todos los casos.



Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original del ganador.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

Premios inferiores a 48 UVT: únicamente se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: se solicitará adicionalmente una certificación bancaria, con fecha de expedición no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Sorteo en vivo Sinuano Noche

Últimos sorteos chance Sinuano Noche