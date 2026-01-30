Chance Sinuano Noche: en vivo y resultado del último sorteo hoy viernes 30 de enero de 2026

Publicidad
El chance Sinuano Noche es uno de los juegos de azar con mayor tradición y seguimiento en la Costa Caribe colombiana. Su popularidad se concentra principalmente en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores consultan a diario los resultados de este sorteo nocturno, considerado uno de los más representativos de la región.
El número ganador del chance Sinuano Noche de este viernes 30 de enero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a quienes resultaron ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.
Este juego permite realizar apuestas accesibles, con valores que van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, condición que define las diferentes modalidades de juego.
Desde el año 2025, el chance Sinuano Noche incorporó la quinta balota o número adicional, una alternativa diseñada para quienes buscan incrementar sus ganancias. Esta opción permite obtener premios mayores cuando se acierta de manera simultánea junto con otras cifras del sorteo, ampliando así las posibilidades de premio para los participantes.
El sorteo del chance Sinuano Noche se realiza todos los días. El resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finaliza la transmisión correspondiente, momento en el que los apostadores verifican si el número jugado coincide con el ganador.
Este horario se mantiene de forma constante, lo que permite a los jugadores organizar sus apuestas y estar atentos a la publicación de los resultados.
El chance Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen en el resultado oficial:
Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su presupuesto, estrategia y nivel de riesgo.
El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche depende del valor ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios que deben cumplirse en todos los casos.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Noche
|29 Enero 2026
|0660 - 9
|Sinuano Noche
|28 Enero 2026
|7089 - 0
|Sinuano Noche
|27 Enero 2026
|2443 - 0
|Sinuano Noche
|26 Enero 2026
|6660 - 0
|Sinuano Noche
|25 Enero 2026
|2448 - 0
|Sinuano Noche
|24 Enero 2026
|8756 - 0
|Sinuano Noche
|23 Enero 2026
|8450 - 3
|Sinuano Noche
|22 Enero 2026
|7444 - 9
|Sinuano Noche
|21 Enero 2026
|0419 - 0
|Sinuano Noche
|20 Enero 2026
|9686 - 9
|Sinuano Noche
|19 Enero 2026
|0547 - 6
|Sinuano Noche
|18 Enero 2026
|5141 - 6
|Sinuano Noche
|17 Enero 2026
|7755 - 0