Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 29 de enero de 2026

El chance Sinuano Noche es uno de los juegos de azar con mayor tradición y seguimiento en la Costa Caribe colombiana. Su popularidad se concentra principalmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores siguen a diario este sorteo nocturno y consultan sus resultados con expectativa.
El número ganador del chance Sinuano Noche de este jueves 29 de enero de 2026 es el: (en minutos). Felicitaciones a quienes resultaron ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.
Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que lo hace accesible para un amplio público. Para obtener un premio, el número jugado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Los jugadores también pueden seguir la transmisión en vivo a través de los canales autorizados, lo que garantiza transparencia y confianza en cada resultado.
Desde el año 2025, el chance Sinuano Noche incorporó la opción de la quinta balota o número adicional, una alternativa que permite incrementar las ganancias cuando se acierta de manera simultánea junto con otras cifras del sorteo, ampliando las posibilidades de premio para los participantes.
El sorteo del chance Sinuano Noche se realiza todos los días. El resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finalizada la transmisión correspondiente, momento en el que los apostadores verifican si su número fue el ganador.
El chance Sinuano Noche ofrece diversas modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen en el resultado oficial:
Estas modalidades permiten que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su presupuesto y nivel de riesgo.
El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche depende del valor ganado, aunque existen requisitos básicos que siempre deben cumplirse.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Noche
|28 Enero 2026
|7089 - 0
|Sinuano Noche
|27 Enero 2026
|2443 - 0
|Sinuano Noche
|26 Enero 2026
|6660 - 0
|Sinuano Noche
|25 Enero 2026
|2448 - 0
|Sinuano Noche
|24 Enero 2026
|8756 - 0
|Sinuano Noche
|23 Enero 2026
|8450 - 3
|Sinuano Noche
|22 Enero 2026
|7444 - 9
|Sinuano Noche
|21 Enero 2026
|0419 - 0
|Sinuano Noche
|20 Enero 2026
|9686 - 9
|Sinuano Noche
|19 Enero 2026
|0547 - 6
|Sinuano Noche
|18 Enero 2026
|5141 - 6
|Sinuano Noche
|17 Enero 2026
|7755 - 0
|Sinuano Noche
|16 Enero 2026
|7450 - 5