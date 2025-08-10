Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 10 de agosto de 2025

El chance Chontico Día sigue siendo uno de los juegos de azar más populares en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, fruta emblemática de la región, y combina tradición con la emoción de ganar.

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 10 de agosto de 2025 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Horario y novedades del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días y los resultados oficiales se publican a partir de la 1:00 p. m..

Desde 2025, el sorteo incluye una innovación: la quinta balota o número adicional, que brinda la oportunidad de aumentar las ganancias si se acierta junto con las cifras principales.



Cómo participar

Jugar es fácil y ofrece varias modalidades según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras en el mismo orden.

acierto exacto de las cuatro cifras en el mismo orden. Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra o uña: acierto de la última cifra.

Costos de la apuesta

El valor para participar es flexible y accesible:



Mínimo por tiquete: $500

$500 Máximo por apuesta: $10.000

$10.000 Límite total por jugada: $25.000

Reclamo de premios

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio (medido en UVT), se requieren documentos adicionales:

