Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 16 de noviembre de 2025

El Chontico Día sigue siendo uno de los juegos de azar más emblemáticos del Valle del Cauca, un sorteo que refleja la tradición, el arraigo cultural y el espíritu alegre del suroccidente colombiano.
Inspirado en el color vibrante del chontaduro, este chance simboliza prosperidad y esperanza, convirtiéndose en un referente para miles de jugadores que lo siguen cada día. Vea el sorteo en vivo aquí:
Resultado del Chontico Día hoy
El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 16 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Para ajustarse a distintos estilos de juego, el Chontico Día ofrece varias modalidades que mezclan intuición, estrategia y suerte. Estas son las principales opciones disponibles para los apostadores:
Gracias a esta variedad, cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y estilo de apuesta.
El juego destaca por su accesibilidad, ya que permite participar con diferentes presupuestos.
Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para jugadores nuevos como experimentados.
El proceso de cobro es ágil y completamente seguro. Para reclamar un premio, el ganador debe dirigirse a un punto de venta autorizado y presentar:
De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT, se solicitan los siguientes requisitos adicionales:
Más que un sorteo, el Chontico Día es parte de la identidad vallecaucana. Su mezcla de tradición, cercanía y transparencia mantiene viva la emoción de jugar, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para ganar.