Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 16 de noviembre de 2025

El Chontico Día sigue siendo uno de los juegos de azar más emblemáticos del Valle del Cauca, un sorteo que refleja la tradición, el arraigo cultural y el espíritu alegre del suroccidente colombiano.

Inspirado en el color vibrante del chontaduro, este chance simboliza prosperidad y esperanza, convirtiéndose en un referente para miles de jugadores que lo siguen cada día. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 16 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

Para ajustarse a distintos estilos de juego, el Chontico Día ofrece varias modalidades que mezclan intuición, estrategia y suerte. Estas son las principales opciones disponibles para los apostadores:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: permite ganar con las cuatro cifras en cualquier orden.

permite ganar con las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las últimas tres cifras.

coincidencia exacta de las últimas tres cifras. 3 cifras combinado: acierto de las tres cifras sin importar el orden.

acierto de las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

coincidencia exacta de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acierto de la última cifra.

Gracias a esta variedad, cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y estilo de apuesta.



Valor de las apuestas

El juego destaca por su accesibilidad, ya que permite participar con diferentes presupuestos.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para jugadores nuevos como experimentados.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso de cobro es ágil y completamente seguro. Para reclamar un premio, el ganador debe dirigirse a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en perfecto estado.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT, se solicitan los siguientes requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Más que un sorteo, el Chontico Día es parte de la identidad vallecaucana. Su mezcla de tradición, cercanía y transparencia mantiene viva la emoción de jugar, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para ganar.