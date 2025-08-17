Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 17 de agosto de 2025

El Chontico Día es uno de los sorteos más tradicionales del Valle del Cauca, operado por la Lotería del Chontico.

Su nombre rinde homenaje al chontaduro, fruta típica de la región, y se ha consolidado como una de las opciones favoritas de los apostadores locales. El sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo, 17 de agosto de 2025 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m., y los resultados se publican minutos después de la transmisión oficial.



Cómo se juega

Este chance ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo de cuántas cifras se acierten y en qué orden:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto de las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras directo (pata): las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra directo (uña): acierto de la última cifra.

Desde 2025, se incorporó la quinta balota o número adicional, que permite aumentar el premio si se acierta junto con las cifras principales.



Costo de las apuestas

El Chontico Día es accesible para todos los apostadores:



Apuesta mínima: $500 por tiquete.

$500 por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 por tiquete.

Reclamación de premios

Para cobrar un premio, es obligatorio presentar ciertos documentos y, según el valor del premio, cumplir requisitos adicionales:

Documentos básicos para cualquier premio:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (UVT):



Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

Mayor a 182 UVT: documentos anteriores + certificación bancaria reciente (máximo 30 días, a nombre del titular del tiquete).

El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.